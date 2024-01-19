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Иван Васильевич

Место рождения

Луневщина, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

04.01.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: Василий Иванович

Мать: не указана

Луневщина, Гдовский район, Псковская область
Смерть
04.01.1909 ст.
Луневщина, Гдовский район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.01.1909 Луневщины крестьянский сын Иван Васильевич Луневщины отец крестьянин Василий Иванович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-YQHW?cat=754352
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