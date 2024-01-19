Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1907 ст.
Дата смерти04.01.1909 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Отец: Василий Иванович
Мать: не указана
Смерть
04.01.1909 ст.
Афанасьевская церковь 04.01.1909 Луневщины крестьянский сын Иван Васильевич Луневщины отец крестьянин Василий Иванович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-YQHW?cat=754352