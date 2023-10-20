ич Герасим Андреев/ич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1827 и 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1827 и 1829
Отец: Ич Андрей Никитин/ич
Мать: На Евдокия Алексеева/на
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: На Елена Иванова/на
Рождение ребёнка
1845
Сын: Архип Герасимович
Мать ребёнка: На Елена Иванова/на
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прокопий Герасимович
Мать ребёнка: На Елена Иванова/на
Рождение ребёнка
19.09.1855 ст.
Мать ребёнка: На Елена Иванова/на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельян Герасимович
Мать ребёнка: На Елена Иванова/на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Герасимович
Мать ребёнка: На Елена Иванова/на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: На Елена Иванова/на
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: На Елена Иванова/на
Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно