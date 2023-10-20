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ич Герасим Андреев/ич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1827 и 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1829

Отец: Ич Андрей Никитин/ич

Мать: На Евдокия Алексеева/на

Рождение ребёнка
1844

Сын: Александр Герасимович

Мать ребёнка: На Елена Иванова/на

Рождение ребёнка
1845

Сын: Архип Герасимович

Мать ребёнка: На Елена Иванова/на

Рождение ребёнка
1852

Сын: Прокопий Герасимович

Мать ребёнка: На Елена Иванова/на

Рождение ребёнка
19.09.1855 ст.

Сын: Ич Сергей Герасимов/ич

Мать ребёнка: На Елена Иванова/на

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельян Герасимович

Мать ребёнка: На Елена Иванова/на

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Герасимович

Мать ребёнка: На Елена Иванова/на

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: На Елена Иванова/на

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: На Елена Иванова/на

Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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