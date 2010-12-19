Евсеенко Алина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеенко Алина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2010

Отец: не указан

Мать: Евсеенко Елена Александровна

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