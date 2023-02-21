Чередникова (Беляева) Наталия Сегреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1986
Бракосочетание
19.06.2009
Рождение ребёнка
03.12.2018
Дочь: Чередникова Эра Алексеевна
Отец ребёнка: Чередников Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
03.12.2018
Дочь: Чередникова Ева Алексеевна
Отец ребёнка: Чередников Алексей Андреевич
Место жительства
Неизвестно