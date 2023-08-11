Гладких (Истомина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких (Истомина) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1966

Отец: Истомин Николай Матвеевич

Мать: Истомина Галина Серафимовна

Рождение ребёнка
24.09.1994

Дочь: Гладких Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Гладких Андрей Александрович

Рождение ребёнка
25.02.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладких Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладких Андрей Александрович

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