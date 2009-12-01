Юдина (Гурулева) Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1924
Дата смерти01.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924
Отец: Гурулев Яков Сафронович
Рождение ребёнка
07.06.1949
Дочь: Юдина Галина Александровна
Отец ребёнка: Юдин Александр Иванович
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2009
Чита, город Чита, Забайкальский край