Юдина (Гурулева) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Гурулева) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Красноярово, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.01.1924

Дата смерти

01.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924

Отец: Гурулев Яков Сафронович

Мать: Гурулева Елена Игнатьевна

Красноярово, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.06.1949

Дочь: Юдина Галина Александровна

Отец ребёнка: Юдин Александр Иванович

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Александр Иванович

Смерть
01.12.2009
Чита, город Чита, Забайкальский край
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