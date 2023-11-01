Садретдинов Сагит Салимханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Сагит Салимханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1970

Отец: Садретдинов Салимхан Садретдинович

Мать: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна

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