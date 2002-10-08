Епифанова Клавдия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1935
Дата смерти08.10.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1935
Отец: Епифанов Владимир
Мать: Губа Мария Савельевна
Рождение ребёнка
02.06.1961
Дочь: Никифорова Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтухова Алла Витальевна
Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школяр Галина Витальевна
Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Алла Витальевна
Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич
Смерть
08.10.2002