Алимбиков Сагит R-M269 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимбиков Сагит R-M269

Место рождения

Актуково, Сергачский уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Мадейкин Алимбик

Мать: Гульбайда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Салехова) Наиля

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сеитов Абельхан

Мать ребёнка: (Салехова) Наиля

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сагитов Самерхан R-M269

Мать ребёнка: (Салехова) Наиля

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Сагитова) Мяргубжан

Мать ребёнка: (Салехова) Наиля

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Сагитова) Бядрижан

Мать ребёнка: (Салехова) Наиля

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Сагитова) Мягрижан Вторая Жена

Мать ребёнка: (Салехова) Наиля

Смерть
Неизвестно

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