Алимбиков Сагит R-M269
Место рожденияАктуково, Сергачский уезд
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Мадейкин Алимбик
Мать: Гульбайда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Салехова) Наиля
Рождение ребёнка
1836
Сын: Сеитов Абельхан
Мать ребёнка: (Салехова) Наиля
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: (Салехова) Наиля
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Сагитова) Мяргубжан
Мать ребёнка: (Салехова) Наиля
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Сагитова) Бядрижан
Мать ребёнка: (Салехова) Наиля
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Сагитова) Мягрижан Вторая Жена
Мать ребёнка: (Салехова) Наиля
Смерть
Неизвестно