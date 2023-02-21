Архипов Дмитрий Пименов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Пимен Игнатьев
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1905 ст.
Мать ребёнка: Архипова Анна Иванова
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно