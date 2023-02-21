Архипов Дмитрий Пименов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Дмитрий Пименов

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1865 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Пимен Игнатьев

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1905 ст.

Сын: Архипов Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Архипова Анна Иванова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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