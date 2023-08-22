Полякова (Смирнова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1958
Отец: Смирнов Николай
Мать: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
10.09.1978
Дочь: Петрова Марина
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий
Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1988
Дочь: Федорова Оксана
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий
Ржев, город Ржев, Тверская область
Развод
Неизвестно
Муж: Поляков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Дмитрий