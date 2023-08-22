Полякова (Смирнова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Смирнова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1958

Отец: Смирнов Николай

Мать: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
10.09.1978

Дочь: Петрова Марина

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1988

Дочь: Федорова Оксана

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий

Ржев, город Ржев, Тверская область
Развод
Неизвестно

Муж: Поляков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Дмитрий

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