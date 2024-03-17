Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Побегаев Михаил Семенович

Мать: Побегаева Мария

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Линкова (Доброскокова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Доброскоков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Доброскоков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Доброскоков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 13.02.1939

Дочь: Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
07.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович

Смерть
Около 1985

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