Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Побегаев Михаил Семенович
Мать: Побегаева Мария
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Линкова (Доброскокова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Доброскоков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Доброскоков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Доброскоков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Около 13.02.1939
Дочь: Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
07.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доброскоков Михаил Семенович
Смерть
Около 1985