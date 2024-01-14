(Хорошивцева) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1860 ст.
Дата смерти21.06.1862 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1860 ст.
Отец: Хорошивцев Иван Анисимов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1862 ст.
Причина смерти: От оспы
Похороны
24.06.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область