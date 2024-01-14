(Хорошивцева) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хорошивцева) Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1860 ст.

Дата смерти

21.06.1862 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1860 ст.

Отец: Хорошивцев Иван Анисимов

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.06.1862 ст.
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От оспы
Похороны
24.06.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
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