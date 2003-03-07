Кальницкий Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальницкий Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1915

Дата смерти

07.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1915

Отец: Кальницкий Афанасий

Мать: Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кальницкая Ася (Эстер) Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальницкий Александр

Мать ребёнка: Кальницкая Ася (Эстер) Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальницкая Ася (Эстер) Исааковна

Смерть
07.03.2003
Чернигов
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