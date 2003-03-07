Кальницкий Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1915
Дата смерти07.03.2003
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1915
Отец: Кальницкий Афанасий
Мать: Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кальницкая Ася (Эстер) Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальницкий Александр
Мать ребёнка: Кальницкая Ася (Эстер) Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2003
Чернигов