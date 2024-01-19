Пушкарева Параскева Киприянова (Галактионова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1801
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Пушкарев Григорий Галактионов
Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Стефанида Галактионова
Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Пушкарев Акиндин (Анкудин) Галактионов
Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Пушкарев Егор Галактионов
Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Пушкарев Яков Галактионов
Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Пушкарев Артемий Галактионов
Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Пушкарев Иван Галактионов
Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Галактионова
Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858