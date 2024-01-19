Пушкарева Параскева Киприянова (Галактионова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарева Параскева Киприянова (Галактионова)

Пушкарева Параскева Киприянова (Галактионова)

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1801

Муж: Пушкарев Галактион Ефремов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пушкарев Григорий Галактионов

Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Стефанида Галактионова

Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пушкарев Акиндин (Анкудин) Галактионов

Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Пушкарев Егор Галактионов

Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пушкарев Яков Галактионов

Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пушкарев Артемий Галактионов

Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пушкарев Иван Галактионов

Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Галактионова

Отец ребёнка: Пушкарев Галактион Ефремов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close