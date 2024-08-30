Ступин-Воробьев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.08.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1865
Рождение ребёнка
20.11.1868
Сын: Ступин-Воробьев Николай Петрович
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.12.1870
Сын: Ступин-Воробьев Василий Петрович
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна