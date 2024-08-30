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Ступин-Воробьев Петр Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.08.1840

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1840

Отец: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Мать: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.11.1865

Сын: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1868

Сын: Ступин-Воробьев Николай Петрович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.12.1870

Сын: Ступин-Воробьев Василий Петрович

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Макарова) Елизавета Дмитриевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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