Дребезгов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дребезгов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дребезгов Андрей Семёнович

Мать: Дребезгова Мария

Рождение ребёнка
23.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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