Степан Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782, страница 1380 Зять у его Степан Никитин переведён из деревни Княжи той же вотчины написан был в последнюю ревизию в той деревне Княже 29=1753
Рождение ребёнка
1779
Сын: Антон Степанов
Мать ребёнка: Вторая Жена Наталья Иванова
РС-1782, страница 1380 Антон 3=1779
Рождение ребёнка
1781
Сын: Николай Степанов
Мать ребёнка: Вторая Жена Наталья Иванова
РС-1782, страница 1380 Николай 1=1781
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно