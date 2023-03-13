Степан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782, страница 1380 Зять у его Степан Никитин переведён из деревни Княжи той же вотчины написан был в последнюю ревизию в той деревне Княже 29=1753
Рождение ребёнка
1779

Сын: Антон Степанов

Мать ребёнка: Вторая Жена Наталья Иванова

РС-1782, страница 1380 Антон 3=1779
Рождение ребёнка
1781

Сын: Николай Степанов

Мать ребёнка: Вторая Жена Наталья Иванова

РС-1782, страница 1380 Николай 1=1781
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Степанида Степанова

Место жительства
Неизвестно
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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