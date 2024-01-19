Пельменева (Казакова) Антонина Хирсантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пельменева (Казакова) Антонина Хирсантьевна

Место рождения

Колобово, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.04.1907

Дата смерти

07.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1907

Отец: Казаков Хрисанф Трофимович

Мать: Казакова Ефросинья Андриановна

Колобово, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Пельменёв Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
31.05.1935

Сын: Пельменёв Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1937

Дочь: Гаврилова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
19.02.1942

Дочь: Пельменева Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич

Журавлёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пельменев Федор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Журавлёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
07.09.1994
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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