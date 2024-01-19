Пельменева (Казакова) Антонина Хирсантьевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1907
Дата смерти07.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1907
Рождение ребёнка
04.02.1932
Сын: Пельменёв Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1935
Сын: Пельменёв Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1937
Дочь: Гаврилова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
19.02.1942
Дочь: Пельменева Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Пельменев Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1994
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край