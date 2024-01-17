Пекшеев Степан Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекшеев Степан Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Пекшеев Леонид Степанович

Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пекшеев Александр Степанович

Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пекшеева Евдокия Михайловна

Смерть
1978
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