Пекшеев Степан Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Пекшеев Леонид Степанович
Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пекшеев Александр Степанович
Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Пекшеева Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978