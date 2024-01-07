Портняжкин Под Вопросом Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портняжкин Под Вопросом Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Портняжкин Андрей

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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