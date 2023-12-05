Горелышев Андрей Александрович
Место рожденияЧелябинск
Дата рождения15.05.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Челябинск
Работа или профессия
Неизвестно
Редактор ген. древа
Место жительства
Неизвестно
Трёхгодный, Челябинская область