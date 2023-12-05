Горелышев Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелышев Андрей Александрович

Место рождения

Челябинск

Дата рождения

15.05.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Челябинск
Работа или профессия
Неизвестно
Редактор ген. древа
Место жительства
Неизвестно
Трёхгодный, Челябинская область
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