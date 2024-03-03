Шабунина -- Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабунин Прохор
Рождение ребёнка
06.12.1830
Дочь: Шабунина Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Шабунин Прохор
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно