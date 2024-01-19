Гинецинский Илья Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинецинский Илья Григорьевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1892

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1902 по 1962
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1962
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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