Гинецинский Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902 по 1962
Смерть
1962