Смирнова Раиса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Раиса Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941

Отец: Винокуров Георгий

Мать: Винокурова Анастасия

Рождение ребёнка
19.07.1961

Дочь: Колбина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Рябчиков Алексей

Рождение ребёнка
13.05.1978

Дочь: Голчина Лариса Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Рябчиков Алексей

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