Смирнова Раиса Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1941
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941
Отец: Винокуров Георгий
Мать: Винокурова Анастасия
Рождение ребёнка
19.07.1961
Дочь: Колбина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Рябчиков Алексей
Рождение ребёнка
13.05.1978
Дочь: Голчина Лариса Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Рябчиков Алексей