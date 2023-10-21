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Михайлов Гавриил Савватеевич

Место рождения

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

30.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Михайлов Савватей Андреевич

Мать: Михайлова Александра Алексеевна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Екатерина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
уволенный в запас Армии Унтер офицер
Смерть
30.01.1909
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Причина смерти: от чрезмерного употребления вина | со слов Александра Степановича Михайлова отравление некачественным алкоголем
Похороны
Неизвестно
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
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