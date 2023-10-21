Михайлов Гавриил Савватеевич
Место рожденияКрещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Дата рождения1872
Дата смерти30.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
уволенный в запас Армии Унтер офицер
Смерть
30.01.1909
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Причина смерти: от чрезмерного употребления вина | со слов Александра Степановича Михайлова отравление некачественным алкоголем
Похороны
Неизвестно
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд