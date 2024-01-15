Суятин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суятин Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1895 ст.

Дочь: Суятина Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
16.02.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Иван Яковлевич Привалов
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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