Суятин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1895 ст.
Дочь: Суятина Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
16.02.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Иван Яковлевич Привалов
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно