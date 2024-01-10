Meister Arkadi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Meister Arkadi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1916

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1916

Отец: Meister Jaan

Мать: Meister Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Meister Marta

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Meister Marta

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