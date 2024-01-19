Трофимов Павел
Место рождения
Дата рождения10.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1882
Отец: Иванов Трофим
Мать: Стефанова Параскева
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Павлова Александра
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
27.04.1913
Сын: Павлов Леонид
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
04.04.1921
Сын: Трофимов Алексей
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
1925
Сын: Трофимов Виктор
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Василий
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Николай
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр
Мать ребёнка: Павлова Александра
Смерть
Неизвестно