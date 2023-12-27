Белинская Мария Людвиговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Черняховская Елена Даниловна
Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Черняховская Анисья Даниловна
Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Черняховский Михаил Даниилович
Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
29.06.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Черняховский Александр Даниилович
Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Черняховская Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич
Смерть
1919