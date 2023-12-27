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Белинская Мария Людвиговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белинский Людвиг Михайлович

Мать: Клинковская Параскева Потапиева

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Черняховская Елена Даниловна

Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Черняховская Анисья Даниловна

Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Черняховский Михаил Даниилович

Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич

Рождение ребёнка
29.06.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Черняховский Александр Даниилович

Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Черняховская Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Черняховский Даниил Николаевич

Смерть
1919
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