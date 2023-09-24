Лоскутова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1876 ст.
Дочь: Лоскутова Ольга Андреева Андреевна
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Яковлев Яковлевич
30.06.1876 года крещение. Отец Андрей Яковлев Лоскутов отданный в набранного с 1875 года военную службу и зж Мария Васильева. Восприемники: сестра девица Марина
Рождение ребёнка
27.10.1878 ст.
Дочь: Лоскутова Матрена Андреева Андреевна
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Яковлев Яковлевич
отец рядовой солдат. Восприемники: девица Татьяна Федорова Лоскутова Л. 343 об.-344
Рождение ребёнка
28.01.1881 ст.
Сын: Лоскутов Василий Андреев Андреевич
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Яковлев Яковлевич
31.01.1881 года крещение. Восприемники: уволенный в запас армии Иван Степанов Лоскутов. Лл. 183 об.-184
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно