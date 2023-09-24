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Лоскутова Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1876 ст.

Дочь: Лоскутова Ольга Андреева Андреевна

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
30.06.1876 года крещение. Отец Андрей Яковлев Лоскутов отданный в набранного с 1875 года военную службу и зж Мария Васильева. Восприемники: сестра девица Марина
Рождение ребёнка
27.10.1878 ст.

Дочь: Лоскутова Матрена Андреева Андреевна

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
отец рядовой солдат. Восприемники: девица Татьяна Федорова Лоскутова Л. 343 об.-344
Рождение ребёнка
28.01.1881 ст.

Сын: Лоскутов Василий Андреев Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
31.01.1881 года крещение. Восприемники: уволенный в запас армии Иван Степанов Лоскутов. Лл. 183 об.-184
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Андрей Яковлев Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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