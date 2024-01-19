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Селивонов Владимир Петрович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

13.07.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1913 ст.

Отец: Селивонов Пётр Андреевич

Мать: Селивонова Татьяна Ивановна

Кривоносовка, Сумська область
«Выдана справка о рождении № 15 24\\I - 1973 г. Выд II-БП296751 21\\III - 81 г.»
Крещение
14.07.1913 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Награда
06.04.1985
Тип награды: Орден Отечественной войны II степени Кто наградил: Министр обороны СССР | Память народа | Дата рождения - __.__.1913 | Место рождения - Украинская ССР, Сумская обл., Середино-Будский р-н,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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