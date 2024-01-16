Козицина (Гаворонская) Лидия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1933
Сын: Козицин Владимир Пафнутьевич
Отец ребёнка: Козицин Пафнутий Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романовская Галина Пафнутьевна
Отец ребёнка: Козицин Пафнутий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козицин Николай Пафнутьевич
Отец ребёнка: Козицин Пафнутий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козицин Виктор Пафнутьевич
Отец ребёнка: Козицин Пафнутий Николаевич
Смерть
Неизвестно