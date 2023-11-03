Шестернин Борис Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Шестернин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Шестернин Евдоким Борисов
Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Прокопьева Агафья Борисова
Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Кубыкина Феодосия Борисовна
Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Шестернин Федор 1 Борисов
Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Галанина 1, Гусева 2 Наталья Борисова
Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Шестернин Федор 2 Борисов
Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Устинья Борисова
Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801