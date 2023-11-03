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Шестернин Борис Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Шестернин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шестернин Евдоким Борисов

Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Прокопьева Агафья Борисова

Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Кубыкина Феодосия Борисовна

Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шестернин Федор 1 Борисов

Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Галанина 1, Гусева 2 Наталья Борисова

Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шестернин Федор 2 Борисов

Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Устинья Борисова

Мать ребёнка: Шестернина Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестернина Варвара Ивановна

Смерть
После 1801
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