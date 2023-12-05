Песков Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песков Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

DK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1946

Отец: не указан

Мать: Пескова Лидия Филиповна

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