Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.08.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1881 ст.

Отец: Василий Фомич

Мать: Марфа Ивановна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.08.1881 Чермы Анна Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Фомич Чермы мать жена Марфа Ивановна Чермы крестьянин Константин Иванович Чермы жена Ксения Фоминична https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно
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