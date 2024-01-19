Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1881 ст.
Отец: Василий Фомич
Мать: Марфа Ивановна
Афанасьевская церковь 08.08.1881 Чермы Анна Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Фомич Чермы мать жена Марфа Ивановна Чермы крестьянин Константин Иванович Чермы жена Ксения Фоминична https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно