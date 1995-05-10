Кобозев Руслан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозев Руслан Андреевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

01.12.1927

Дата смерти

10.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927

Отец: Кобозев Андрей Петрович

Мать: Кобозева Любовь Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
16.11.1950

Сын: Кобозев Дмитрий Русланович

Мать ребёнка: Кобозева Блона Яковлевна

Рождение ребёнка
08.06.1952

Дочь: Кобозева Анна Руслановна

Мать ребёнка: Кобозева Блона Яковлевна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобозева Блона Яковлевна

Смерть
10.05.1995
Москва
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