Кобозев Руслан Андреевич
Место рожденияМосква
Дата рождения01.12.1927
Дата смерти10.05.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927
Москва
Рождение ребёнка
16.11.1950
Сын: Кобозев Дмитрий Русланович
Мать ребёнка: Кобозева Блона Яковлевна
Рождение ребёнка
08.06.1952
Дочь: Кобозева Анна Руслановна
Мать ребёнка: Кобозева Блона Яковлевна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобозева Блона Яковлевна
Смерть
10.05.1995
Москва