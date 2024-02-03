Иосифов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1873
Дата смерти19.02.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1873
Отец: Иванов Иосиф
Мать: Макарова Наталья
Рождение ребёнка
16.05.1906
Дочь: Осипова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
13.01.1910
Мать ребёнка: Осипова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
11.01.1913 ст.
Дочь: Осипова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1913