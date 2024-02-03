Иосифов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1873

Дата смерти

19.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1873

Отец: Иванов Иосиф

Мать: Макарова Наталья

Рождение ребёнка
16.05.1906

Дочь: Осипова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
13.01.1910

Сын: Осипов Иван Федорович

Мать ребёнка: Осипова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
11.01.1913 ст.

Дочь: Осипова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Анна Константиновна

Смерть
19.02.1913
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