Бойков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1941
Дата смерти11.09.1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1941
Отец: Бойков Николай иванович
Мать: Вера самуиловна
Рождение ребёнка
16.05.1971
Мать ребёнка: Бойкова Полина Исаевна
Рождение ребёнка
24.06.1972
Мать ребёнка: Бойкова Полина Исаевна
Смерть
11.09.1996
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Калинин, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область