Бойков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойков Иван Николаевич

Бойков Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

21.06.1941

Дата смерти

11.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1941

Отец: Бойков Николай иванович

Мать: Вера самуиловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.05.1971

Сын: Бойков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бойкова Полина Исаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.06.1972

Сын: Бойков Николай Иванович

Мать ребёнка: Бойкова Полина Исаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
11.09.1996
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Калинин, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close