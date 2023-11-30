Рыжкова (Демьяненко) Екатерина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демьяненко Валерий Викторович
Мать: Демьяненко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжкова) Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Рыжков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжкова) Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Рыжков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжков Евгений