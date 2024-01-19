Стулов Максим Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.?.1911
Жена: Стулова Анна Фролова
Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
поручители дер Борисовки Владимир амимьев липатов, дер Вителевки Иван Николаев Жеголов по невесте Михаил Николаев Тужилов Сафрон васильев казикин 182.6.809