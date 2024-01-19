Стулов Максим Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стулов Максим Прокопьев

Место рождения

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
23.?.1911

Жена: Стулова Анна Фролова

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
поручители дер Борисовки Владимир амимьев липатов, дер Вителевки Иван Николаев Жеголов по невесте Михаил Николаев Тужилов Сафрон васильев казикин 182.6.809
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