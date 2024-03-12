Брянская Наталья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянская Наталья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брянский Трофим

Мать: Брянская Глафира

Рождение ребёнка
28.03.1921

Дочь: Бобохидзе Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Эмилия Николаевна

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Солдатов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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