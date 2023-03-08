Митрофанова Шишова Екатерина Фоминична
Место рожденияс. Покровское Самарской губ. Самарского уезда
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Покровское Самарской губ. Самарского уезда
Рождение ребёнка
1914
Сын: Митрофанов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Митрофанов Фёдор Иванович
Покровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно