Митрофанова Шишова Екатерина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Шишова Екатерина Фоминична

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Место рождения

с. Покровское Самарской губ. Самарского уезда

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Покровское Самарской губ. Самарского уезда
Рождение ребёнка
1914

Сын: Митрофанов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Митрофанов Фёдор Иванович

Покровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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