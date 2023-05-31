Собиев Валерий Афаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Собиева Руслана Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Собиева Наташа Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2016