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Собиев Валерий Афаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Собиев Афай Самазаевич

Мать: Акоева-Собиева Тамара Хаджиомаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Собиева Руслана Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Собиева Наташа Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2016
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