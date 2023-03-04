Вшивцева Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Куклина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1778