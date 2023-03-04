Вшивцева Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Куклина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Вшивцев Ульян Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Андрей Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1778
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