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Рысев Алексей Александрович
Рысев Алексей Александрович
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
22.06.2001
Пол
Мужской
Отец
Рысев Александр Геннадьевич
1961 г.р.
Мать
Литвинова (Афонасьева) Ирина Николаевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2001
Отец:
Рысев Александр Геннадьевич
Мать:
Литвинова Ирина Николаевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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