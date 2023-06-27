Столярова, Бухлаева Феврония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова, Бухлаева Феврония Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

06.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1880

Муж: Бухлаев Андрей Михайлович

22(10).10.1880
Рождение ребёнка
16.09.1881

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
20.08.1885

Сын: Бухлаев Илья Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1887

Сын: Бухлаев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.01.1893
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