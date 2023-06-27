Столярова, Бухлаева Феврония Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти06.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1880
22(10).10.1880
Рождение ребёнка
16.09.1881
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1885
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1887
Сын: Бухлаев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.01.1893