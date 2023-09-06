Филиппова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1899 ст.

Сын: Иванов Илья

Отец ребёнка: Семенов Иван

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.01.1901 ст.

Дочь: Иванова Татьяна

Отец ребёнка: Семенов Иван

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.

Сын: Иванов Василий

Отец ребёнка: Семенов Иван

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Семенов Иван

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.

Сын: Иванов Михаил

Отец ребёнка: Семенов Иван

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иван

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