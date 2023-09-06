Филиппова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1899 ст.
Сын: Иванов Илья
Отец ребёнка: Семенов Иван
Рождение ребёнка
09.01.1901 ст.
Дочь: Иванова Татьяна
Отец ребёнка: Семенов Иван
Рождение ребёнка
24.02.1903 ст.
Сын: Иванов Василий
Отец ребёнка: Семенов Иван
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Семенов Иван
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.
Сын: Иванов Михаил
Отец ребёнка: Семенов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Иван