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Чернышев Феофан Прокофиевич

Место рождения

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между ?.05.1865 и ?.11.1866

Дата смерти

После ?.11.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.05.1865 и ?.11.1866

Отец: Чернышев Прокофий Стефанов

Мать: ?

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Андрей Феофанович

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рагушина (Чернышева) Надежда Феофановна

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева (Чернышова) Елена Феофановна

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Анна Несторова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
1893
Ф. 3. Оп. 1. Д. 905. Алфавитная книга учета переселенцев, л.д. 537 (Локтевская - в деревню Лапунову)
Рождение ребёнка
Между ?.05.1899 и 1900

Сын: Чернышев Иван Феофанович

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
09.12.1900

Сын: Чернышев Данил Феофанович

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

| Основание: Ф.144, Оп.5, д.92об., 93.
Рождение ребёнка
07.07.1902

Дочь: (Чернышева) Марина Феофановна

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
14.09.1903

Сын: Чернышев Дмитрий Феофанович

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: (Чернышева) Ксения Феофановна

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
Между ?.05.1906 и ?.11.1907

Сын: Чернышев Иван Феофанович

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
Между ?.05.1912 и ?.11.1913

Дочь: (Чернышева) Анастасия Феофановна

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Рождение ребёнка
Между ?.11.1915 и ?.10.1917

Дочь: (Чернышева) Акулина Феофановна

Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова

Место жительства
Между ?.05.1917 и ?.10.1917
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Смерть
После ?.11.1923

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