Чернышев Феофан Прокофиевич
Место рождения
Дата рожденияМежду ?.05.1865 и ?.11.1866
Дата смертиПосле ?.11.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Чернышев Прокофий Стефанов
Мать: ?
Жена: ?
Жена: ?
Сын: Чернышев Андрей Феофанович
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Дочь: Рагушина (Чернышева) Надежда Феофановна
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Дочь: Агеева (Чернышова) Елена Феофановна
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Жена: Чернышева Анна Несторова
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Сын: Чернышев Данил Феофанович
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Дочь: (Чернышева) Марина Феофановна
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Сын: Чернышев Дмитрий Феофанович
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Дочь: (Чернышева) Ксения Феофановна
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Дочь: (Чернышева) Анастасия Феофановна
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова
Дочь: (Чернышева) Акулина Феофановна
Мать ребёнка: Чернышева Анна Несторова