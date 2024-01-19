Сизова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти23.08.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Сизов Алексей
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сизов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Сизов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Сизов Алексей
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сизова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Сизов Алексей
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мотова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сизов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизов Алексей
Смерть
23.08.1902 ст.
От старости.