Сизова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Евдокия Ивановна

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

23.08.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сизов Пармен Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сизов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сизов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сизова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Сизов Алексей

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мотова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сизов Алексей

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Алексей

Смерть
23.08.1902 ст.
Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От старости.
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